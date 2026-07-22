Сергей Собянин рассказал о реконструкции главного корпуса ГКБ им. Буянова

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реконструкция главного корпуса городской клинической больницы имени Буянова в Москве продолжается. Объект посетил Сергей Собянин, который ознакомился с ходом работ.

"Сама клиника очень важная, обслуживает юг Москвы, огромный корпус, построенный лет 40 тому назад. <...> Поэтому решили его реконструировать, но так поэтапно, чтобы не ломать совсем вашу работу, дать возможность обслуживать пациентов", – заявил мэр Москвы.

По его словам, первый этап работ завершится в этом году. В медучреждении будут сделаны два этажа. В частности, там появятся новые операционные, новое приемное отделение и стационар кратковременного пребывания (СКП).

Благоустроят и территорию рядом с больницей. Врачи высоко оценили уже сделанные обновления.

"Земля и небо, если можно так выразиться: то, что было раньше – один узкий коридор, приемное отделение, маленькие смотровые, а сейчас – одна смотровая больше, чем одно приемное", – сказал заведующий приемным отделением флагманского центра ГКБ имени Буянова Григорий Финкельберг.

Он отметил, что нововведения понравились как врачам, так и пациентам.

Работы по обновлению главного лечебного корпуса ГКБ имени Буянова начались в марте 2025 года. Больше всего ремонт затронет первый этаж. Там сделают несколько дополнительных входов, это поможет разделить поток пациентов.

Старый вестибюль у главного входа преобразуют в светлый холл с комфортной зоной ожидания, магазином, аптекой и уютным кафе. В обновленных помещениях главного корпуса будут базироваться межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты специалистов, стационар кратковременного пребывания, операционные, перевязочные и другие подразделения ГКБ имени Буянова.

Реконструкция позволит расширить возможности лечения и улучшить условия пребывания людей в круглосуточном стационаре. Таким образом удастся увеличить амбулаторный прием примерно на 20%.

Создание стационара кратковременного пребывания является одной из ключевых задач реконструкции здания. Там появятся операционные с современным оборудованием, комфортные палаты с безбарьерной средой и удобные зоны ожидания.

Ранее Собянин сообщил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома построят поликлинику. Она будет разделена на взрослое и детское отделения. Пациенты смогут посетить терапевтов, хирургов, неврологов, кардиологов и других специалистов.