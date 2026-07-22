В Иране предупредили, что реализация угроз США приведет к расширению конфликта

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В Иране заявили, что реализация угроз президента США Дональда Трампа об атаках на гражданские объекты республики может привести к расширению конфликта за пределы региона и ударам по энергетической инфраструктуре всего Ближнего Востока. Об этом говорится в заявлении центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС.

"Если угрозы США будут реализованы, Вооруженные силы Ирана не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, электроэнергетическая и экономическая инфраструктуры региона станет объектом ударов", – уточняется в публикации.

Командующий воздушно-космическими силами корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави, как передает агентство Tasim, также предупредил, что в случае атак на мосты и электростанции Ирана ответом станет отключение электроэнергии у союзников США.

Ранее Трамп заявил, что американские военные могут нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана. По его словам, Тегеран, возможно, предпринимает попытки восстановить ядерную инфраструктуру. При этом Трамп отметил, что Вашингтон не заинтересован в переговорах с иранской стороной до тех пор, пока она не будет готова к ним.

В конце февраля конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал территорию Израиля и американские военные базы. Позже стороны договорились о временном прекращении огня и 18 июня подписали соответствующий меморандум, однако в начале июля боевые действия возобновились.