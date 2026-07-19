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19 июля, 12:50

Политика

Иран совершил повторный удар по военным объектам США в Кувейте

Фото: Getty Images/Corbis/Mohsen Shandiz

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американским военным объекты Соединенных Штатов на двух базах в Кувейте. Об этом сообщает гостелерадикомпания Ирана.

Атака велась с помощью беспилотников. Иранские силы поразили склад боеприпасов армии США в лагере Аль-Удайри и ангары с оборудованием и личный состав на базе Али аль-Салем.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в свою очередь проинформировало о завершении очередных ударов по целям в Иране.

"Силы CENTCOM успешно нанесли удары по объектам берегового наблюдения и ПВО, морским возможностям, складам ракет и дронов иранской армии", – сказано в сообщении.

Уточняется, что целью Соединенных Штатов также являлись силы КСИР.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля 2026 года. Тогда израильские и американские военные нанесли удары по иранским объектам. Исламская Республика ответила зеркально.

Позже они заключили перемирие, 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились.

Президент США Дональд Трамп заявил после этого, что режим прекращения огня больше не действуют. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 18 июля сообщил о прекращении выполнения обязательств по меморандуму с Соединенными Штатами.

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