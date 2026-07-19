Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Белгородской области"

Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Оперштаб региона.

Уточняется, что вражеский дрон ударил по гаражу в селе Санково Грайворонского округа. Пострадавшего вывезли с места ЧП и доставили его в больницу.

Кроме того, в селе Грузское в Борисовском округе дрон сдетонировал на одном из предприятий. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ.

Также из-за атак в селе Дроновка в Грайворонском округе уничтожены три помещения предприятия и два трактора, в Шебекинском округе повреждены грузовые автомобили и линии электропередачи, а в Ракитянском и Краснояружском округах – объекты инфраструктуры.

Ранее БПЛА ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в Курске. Также повреждения получили автомобили. Жильцов этих домов эвакуировали. Известно об одной пострадавшей. Она получила баротравму из-за взрывной волны. Женщине оказали первую помощь.

