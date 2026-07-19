Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 17:59

Происшествия

Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Белгородской области"

Два человека пострадали в Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Оперштаб региона.

Уточняется, что вражеский дрон ударил по гаражу в селе Санково Грайворонского округа. Пострадавшего вывезли с места ЧП и доставили его в больницу.

Кроме того, в селе Грузское в Борисовском округе дрон сдетонировал на одном из предприятий. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ.

Также из-за атак в селе Дроновка в Грайворонском округе уничтожены три помещения предприятия и два трактора, в Шебекинском округе повреждены грузовые автомобили и линии электропередачи, а в Ракитянском и Краснояружском округах – объекты инфраструктуры.

Ранее БПЛА ВСУ атаковали четыре многоквартирных дома в Курске. Также повреждения получили автомобили. Жильцов этих домов эвакуировали. Известно об одной пострадавшей. Она получила баротравму из-за взрывной волны. Женщине оказали первую помощь.

Читайте также


происшествиярегионы

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика