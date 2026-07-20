МВД в Москве опровергло нехватку мест для записи на получение загранпаспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Распространяемая в интернете информация о том, что москвичи массово не могут записаться на получение загранпаспорта, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что за первые шесть месяцев 2026 года в Москве оформили более 400 тысяч загранпаспортов. Уровень удовлетворенности граждан качеством госуслуги по биометрическим паспортам сроком действия 10 лет составил 97,3%, по паспортам на 5 лет – 97,5%.

"Отказов в приеме заявлений о выдаче заграничных паспортов не допускается", – подчеркнули в пресс-службе.

В главке добавили, что данная услуга остается одной из самых востребованных как у жителей столицы, так и у гостей города. В связи с этим загруженность подразделений, особенно в весенне-летний период, действительно высокая.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2026 года Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. В таком случае россияне, заранее купившие путевки в Черногорию, смогут сдать их обратно и вернуть деньги, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

К тому же если визы действительно начнут требовать при въезде в страну с 1 октября, то туристы, которые отправятся туда по путевке даже 30 сентября, ничего не должны оформлять и дополнительно оплачивать, подчеркнул эксперт.