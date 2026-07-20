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20 июля, 16:23

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Ученый Марьинский объяснил, опасно ли появление шелкопряда в квартире

Любители укромных мест: насколько опасно появление шелкопряда в квартире

Крупные бабочки непарного шелкопряда атакуют квартиры россиян, утверждают СМИ. Как действовать при обнаружении вредителя и чем он опасен – в материале Москвы 24.

Серьезный ущерб?

Фото: телеграм-канал SHOT

Жители Сибири столкнулись с нашествием крупных бабочек непарного шелкопряда, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, в квартиры проникают особи с размахом крыльев до 8–9 сантиметров. Обычно насекомые выбирают для кладки яиц темные, сухие и теплые локации: например, шкафы и корзины с бельем.

Кроме того, непарный шелкопряд нанес урон природе. Журналисты утверждают, что в Новосибирской области на борьбу с вредителем выделили свыше 123 миллионов рублей – эти средства пойдут на обработку более 41,5 тысячи гектаров лесных массивов.

Ранее эколог Ярослав Вольпин предупредил, что к концу июля ожидается заметный рост активности комаров. По словам эксперта, в начале месяца их численность была ниже из‑за особенностей погоды: при высокой температуре осадки выпадали неравномерно, а короткие сильные ливни не позволяли сформироваться стоячим водоемам, необходимым для размножения насекомых. Из‑за этого временные лужи и емкости с водой быстро пересыхали, не давая личинкам завершить развитие.

Однако, как отметил Вольпин, если жара продолжится в ближайшее время, природа "наверстает упущенное". Пик активности комаров традиционно ожидается в конце июля – начале августа, когда к благоприятным погодным условиям добавится снижение числа естественных врагов насекомых. Это может привести к заметному увеличению численности гнуса в столичном регионе, предупредил специалист.

Без паники?

Фото: 123RF.com/backiris

Несмотря на крупный размер, непарные шелкопряды совершенно безобидны для людей и животных, рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Однако насекомые опасны для лиственных деревьев, предупредил ученый.

"При вспышках численности гусеницы могут повреждать древесные посадки и леса на очень больших площадях, включая городское озеленение. Гусеницы крупные и мохнатые, волоски легко обламываются и при вдыхании или попадании на кожу могут вызывать зуд", – отметил он.

Эксперт предупредил, что самки непарного шелкопряда могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах – например, в щелях и различных углублениях.

Кладку они покрывают волосками со своего тела, которые тоже могут вызывать раздражение дыхательных путей. Но, чтобы это приобрело заметный характер, нужно, чтобы весь дом был усыпан ими – это не самая распространенная ситуация.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

Для данного вида насекомых характерны периодические вспышки численности – они происходят раз в несколько лет и по масштабу сопоставимы с природными бедствиями. Особенно важно бороться с гусеницами в городских лесопосадках: это осуществляется путем проведения специальной обработки, добавил специалист.

"Предсказать такую вспышку практически невозможно – это многофакторное событие, зависящее от количества доступной пищи в прошлом году и погоды в конкретном году", – подчеркнул он.

При этом в условиях квартиры представители непарного шелкопряда живут недолго, поскольку лишаются пищи, отметил биолог, энтомолог Роман Хряпин.

"Это обычный для столичного региона вид, и в период вспышек массового размножения гусеницы объедают листья деревьев. Но в доме они не живут и размножаться не будут: им нужны листья деревьев (дуб, липа, ольха, яблоня, тополь), а домашние растения в их рацион не входят. Без листьев гусеницы погибнут от голода", – пояснил специалист в беседе с Москвой 24.

Если бабочка случайно залетела через открытое окно и отложила яйца, это единичный случай – для них такое поведение нехарактерно, добавил он.

Профилактика – москитные сетки на окнах, но даже без них паниковать не стоит. Любое насекомое может случайно залететь на свет, но это не повод для тревоги. Шелкопрядам неинтересно в квартире, там нет источника питания и благоприятных условий.
Роман Хряпин
биолог, энтомолог

Кроме того, волоски на гусеницах практически не представляют опасности для человека – лишь у аллергиков или детей с нежной кожей они могут вызвать раздражение. Домашним животным эти насекомые тоже не угрожают: даже если кошка случайно съест гусеницу, отравления не произойдет, поскольку они неядовитые, заключил Хряпин.

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