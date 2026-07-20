Ученый Марьинский объяснил, опасно ли появление шелкопряда в квартире

Крупные бабочки непарного шелкопряда атакуют квартиры россиян, утверждают СМИ. Как действовать при обнаружении вредителя и чем он опасен – в материале Москвы 24.

Серьезный ущерб?

Фото: телеграм-канал SHOT

Жители Сибири столкнулись с нашествием крупных бабочек непарного шелкопряда, сообщил телеграм-канал SHOT.



По данным СМИ, в квартиры проникают особи с размахом крыльев до 8–9 сантиметров. Обычно насекомые выбирают для кладки яиц темные, сухие и теплые локации: например, шкафы и корзины с бельем.



Кроме того, непарный шелкопряд нанес урон природе. Журналисты утверждают, что в Новосибирской области на борьбу с вредителем выделили свыше 123 миллионов рублей – эти средства пойдут на обработку более 41,5 тысячи гектаров лесных массивов.



Ранее эколог Ярослав Вольпин предупредил, что к концу июля ожидается заметный рост активности комаров. По словам эксперта, в начале месяца их численность была ниже из‑за особенностей погоды: при высокой температуре осадки выпадали неравномерно, а короткие сильные ливни не позволяли сформироваться стоячим водоемам, необходимым для размножения насекомых. Из‑за этого временные лужи и емкости с водой быстро пересыхали, не давая личинкам завершить развитие.



Однако, как отметил Вольпин, если жара продолжится в ближайшее время, природа "наверстает упущенное". Пик активности комаров традиционно ожидается в конце июля – начале августа, когда к благоприятным погодным условиям добавится снижение числа естественных врагов насекомых. Это может привести к заметному увеличению численности гнуса в столичном регионе, предупредил специалист.

Без паники?

Несмотря на крупный размер, непарные шелкопряды совершенно безобидны для людей и животных, рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Однако насекомые опасны для лиственных деревьев, предупредил ученый.



"При вспышках численности гусеницы могут повреждать древесные посадки и леса на очень больших площадях, включая городское озеленение. Гусеницы крупные и мохнатые, волоски легко обламываются и при вдыхании или попадании на кожу могут вызывать зуд", – отметил он.



Эксперт предупредил, что самки непарного шелкопряда могут проникать в жилые помещения и откладывать яйца в труднодоступных местах – например, в щелях и различных углублениях.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Кладку они покрывают волосками со своего тела, которые тоже могут вызывать раздражение дыхательных путей. Но, чтобы это приобрело заметный характер, нужно, чтобы весь дом был усыпан ими – это не самая распространенная ситуация.

Для данного вида насекомых характерны периодические вспышки численности – они происходят раз в несколько лет и по масштабу сопоставимы с природными бедствиями. Особенно важно бороться с гусеницами в городских лесопосадках: это осуществляется путем проведения специальной обработки, добавил специалист.

"Предсказать такую вспышку практически невозможно – это многофакторное событие, зависящее от количества доступной пищи в прошлом году и погоды в конкретном году", – подчеркнул он.



При этом в условиях квартиры представители непарного шелкопряда живут недолго, поскольку лишаются пищи, отметил биолог, энтомолог Роман Хряпин.



"Это обычный для столичного региона вид, и в период вспышек массового размножения гусеницы объедают листья деревьев. Но в доме они не живут и размножаться не будут: им нужны листья деревьев (дуб, липа, ольха, яблоня, тополь), а домашние растения в их рацион не входят. Без листьев гусеницы погибнут от голода", – пояснил специалист в беседе с Москвой 24.

Если бабочка случайно залетела через открытое окно и отложила яйца, это единичный случай – для них такое поведение нехарактерно, добавил он.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Профилактика – москитные сетки на окнах, но даже без них паниковать не стоит. Любое насекомое может случайно залететь на свет, но это не повод для тревоги. Шелкопрядам неинтересно в квартире, там нет источника питания и благоприятных условий.

Кроме того, волоски на гусеницах практически не представляют опасности для человека – лишь у аллергиков или детей с нежной кожей они могут вызвать раздражение. Домашним животным эти насекомые тоже не угрожают: даже если кошка случайно съест гусеницу, отравления не произойдет, поскольку они неядовитые, заключил Хряпин.

