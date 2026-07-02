Биолог Глазков назвал нормальным появление в столичном регионе южных видов пауков

Московский регион может пополниться новыми видами пауков, сообщили биологи. Так ли это, какие виды уже можно встретить в Подмосковье и как стоит действовать в случае укуса, разбиралась Москва 24.

Цикличный процесс

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве может появиться больше видов пауков на фоне климатических изменений, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По словам ученого, скачки климата, наблюдаемые в последние десятилетия, приводят к росту среднегодовых температур в Центральной России. Это, в свою очередь, позволяет южным видам беспозвоночных смещаться в северные регионы.

При этом специалист отметил, что потепление не повлияет на их численность, отмечаться будет лишь видовое разнообразие.

При этом кандидат биологических наук Павел Глазков отметил в разговоре с Москвой 24, что последние годы в столичном регионе увеличивается не только популяция пауков, но и южных птиц, зверей и даже комаров.

Однако, по его словам, не стоит воспринимать это как надвигающуюся катастрофу – никакого нашествия не ожидается. Процесс цикличен и повторяется примерно раз в 80–100 лет.





Павел Глазков кандидат биологических наук Какие именно виды пауков появятся в Московском регионе, предугадать трудно. У этих членистоногих существует уникальный механизм расселения: новорожденные особи забираются на паутину и переносятся ветром на десятки или даже сотни километров – от 10 до 500. Такой паучок может прилететь из любого южного района, и, если местный климат и обилие корма окажутся для него подходящими, он успешно адаптируется.

Эксперт отметил, что некоторые особи из южных широт уже успели прижиться в Москве. Среди них – черная вдова: паук с блестящим темным телом, длинными тонкими лапками и округлым брюшком.

"Размер самки составляет 7–15 мм, самца – 4–7 мм. У молодых и части взрослых на верхней стороне брюшка видны красные или красно-оранжевые пятна. С возрастом окраска может темнеть, и у некоторых неполовозрелых самок пятна почти исчезают. В Московском регионе других крупных черных видов нет, поэтому ее легко идентифицировать даже без характерного рисунка", – подчеркнул Глазков.

Также южным гостем стал и паук-оса. Он заметно крупнее собрата: самки достигают трех сантиметров и имеют округло-продолговатое брюшко с яркими черными поперечными полосами на желтом фоне. Самцы значительно мельче – около 0,5 сантиметра, невзрачные, с узким светло-бежевым брюшком и двумя продольными темными полосками, объяснил эксперт.

"В целом пауки имеют ядовитые железы, которые используют для самообороны или обездвиживания добычи. Однако в большинстве случаев этот яд не представляет смертельной опасности для человека. Кроме того, пауки сами не нападают, поскольку человек не является для них объектом питания", – уточнил он.

По мнению Глазкова, укус происходит только в ответ на беспокойство: когда особь берут в руки, трогают пальцем и так далее.

Специалист предупредил, что реальную опасность из тех, кто сейчас обитает в Московском регионе, может представлять черная вдова. Ее яд токсичен и может быть серьезной угрозой для аллергиков и детей.





Павел Глазков кандидат биологических наук Традиционным обитателем столичного региона является паук-крестовик. Самки этого вида крупнее самцов: длина тела первых достигает 10–25 мм, вторых – 6–13 мм. Отличительная черта – светлые пятна на верхней стороне брюшка, складывающиеся в крест, причем этот рисунок уникален для каждой особи. Окраска может варьироваться от желтоватой до почти черной в зависимости от среды обитания – в Подмосковье чаще встречаются темно-серые экземпляры.

При этом, если паук сам заполз на человека, эксперт порекомендовал его не стряхивать, а аккуратно сдвинуть веткой или щепкой – членистоногое воспримет это как естественную опору и уйдет.

Первая помощь

В целом паукам, обитающим в Московском регионе, довольно сложно прокусить человеческую кожу – она для них слишком толстая, рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В разговоре с Москвой 24 он подчеркнул, что, несмотря на минимальный риск, людям все равно стоит помнить о базовых мерах безопасности. При любом нестандартном укусе, независимо от того, кто его нанес, необходимо обратиться в травмпункт, где специалисты возьмут анализы и окажут помощь.

"В идеале следует поймать насекомое (например, с помощью небольшой банки или коробки) и отвезти в лабораторию. В крайнем случае сфотографировать особь, чтобы специалистам было проще ее идентифицировать. В группе риска находятся дети, так как их кожа более тонкая и нежная", – уточнил эксперт.

По словам Кондрахина, чтобы помочь организму до приема медиков, стоит придерживаться определенных правил. Прежде всего следует ограничить активность: движение ускоряет кровообращение, что способствует более быстрому распространению яда по организму.

Также к месту укуса стоит приложить холод, чтобы замедлить процесс всасывания токсина: например, лед или что-то из морозилки.

"Категорически не рекомендуется пытаться отсасывать яд или делать надрезы – эти методы неэффективны и могут навредить. Также если из раны идет кровь, ее не следует останавливать: вместе с кровью может выделяться часть яда, что уменьшает его количество в организме", – уточнил он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Нельзя давить на место укуса, поскольку это может спровоцировать более интенсивное всасывание. Кроме того, важно пить как можно больше воды – это помогает организму справляться с интоксикацией. Людям с аллергией сразу после укуса необходимо принять препараты, ранее назначенные врачом, чтобы снизить риск развития реакции.

По мнению специалиста, самые опасные укусы – в области шеи, поскольку рядом с головным мозгом яд действует быстрее. Если на руке, ноге или туловище он может проявиться через час, то при попадании в данную уязвимую часть – уже через 15 минут.

"Лучше избегать мест, где можно встретить опасных насекомых и пауков. Если же поход неизбежен, следует правильно одеться. Например, для поездки на природу важно выбрать длинные брюки, а затем заправить их в носки. Кофты тоже лучше брать с длинным рукавом и высоким воротником. Сверху можно обрызгать одежду специальными репеллентами", – посоветовал врач.

Кроме того, при прогулке лучше вооружиться палкой, веткой или любым предметом, которым будет удобно раздвигать кусты, заключил Кондрахин.