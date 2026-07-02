Биолог Глазков назвал нормальным появление в столичном регионе южных видов пауков

Московский регион может пополниться новыми видами пауков, сообщили биологи. Так ли это, какие виды уже можно встретить в Подмосковье и как стоит действовать в случае укуса, разбиралась Москва 24.
Цикличный процесс
В Москве может появиться больше видов пауков на фоне климатических изменений, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
По словам ученого, скачки климата, наблюдаемые в последние десятилетия, приводят к росту среднегодовых температур в Центральной России. Это, в свою очередь, позволяет южным видам беспозвоночных смещаться в северные регионы.
При этом специалист отметил, что потепление не повлияет на их численность, отмечаться будет лишь видовое разнообразие.
При этом кандидат биологических наук Павел Глазков отметил в разговоре с Москвой 24, что последние годы в столичном регионе увеличивается не только популяция пауков, но и южных птиц, зверей и даже комаров.
Однако, по его словам, не стоит воспринимать это как надвигающуюся катастрофу – никакого нашествия не ожидается. Процесс цикличен и повторяется примерно раз в 80–100 лет.
Эксперт отметил, что некоторые особи из южных широт уже успели прижиться в Москве. Среди них – черная вдова: паук с блестящим темным телом, длинными тонкими лапками и округлым брюшком.
"Размер самки составляет 7–15 мм, самца – 4–7 мм. У молодых и части взрослых на верхней стороне брюшка видны красные или красно-оранжевые пятна. С возрастом окраска может темнеть, и у некоторых неполовозрелых самок пятна почти исчезают. В Московском регионе других крупных черных видов нет, поэтому ее легко идентифицировать даже без характерного рисунка", – подчеркнул Глазков.
Также южным гостем стал и паук-оса. Он заметно крупнее собрата: самки достигают трех сантиметров и имеют округло-продолговатое брюшко с яркими черными поперечными полосами на желтом фоне. Самцы значительно мельче – около 0,5 сантиметра, невзрачные, с узким светло-бежевым брюшком и двумя продольными темными полосками, объяснил эксперт.
"В целом пауки имеют ядовитые железы, которые используют для самообороны или обездвиживания добычи. Однако в большинстве случаев этот яд не представляет смертельной опасности для человека. Кроме того, пауки сами не нападают, поскольку человек не является для них объектом питания", – уточнил он.
По мнению Глазкова, укус происходит только в ответ на беспокойство: когда особь берут в руки, трогают пальцем и так далее.
Специалист предупредил, что реальную опасность из тех, кто сейчас обитает в Московском регионе, может представлять черная вдова. Ее яд токсичен и может быть серьезной угрозой для аллергиков и детей.
При этом, если паук сам заполз на человека, эксперт порекомендовал его не стряхивать, а аккуратно сдвинуть веткой или щепкой – членистоногое воспримет это как естественную опору и уйдет.
Первая помощь
В целом паукам, обитающим в Московском регионе, довольно сложно прокусить человеческую кожу – она для них слишком толстая, рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
В разговоре с Москвой 24 он подчеркнул, что, несмотря на минимальный риск, людям все равно стоит помнить о базовых мерах безопасности. При любом нестандартном укусе, независимо от того, кто его нанес, необходимо обратиться в травмпункт, где специалисты возьмут анализы и окажут помощь.
"В идеале следует поймать насекомое (например, с помощью небольшой банки или коробки) и отвезти в лабораторию. В крайнем случае сфотографировать особь, чтобы специалистам было проще ее идентифицировать. В группе риска находятся дети, так как их кожа более тонкая и нежная", – уточнил эксперт.
По словам Кондрахина, чтобы помочь организму до приема медиков, стоит придерживаться определенных правил. Прежде всего следует ограничить активность: движение ускоряет кровообращение, что способствует более быстрому распространению яда по организму.
Также к месту укуса стоит приложить холод, чтобы замедлить процесс всасывания токсина: например, лед или что-то из морозилки.
"Категорически не рекомендуется пытаться отсасывать яд или делать надрезы – эти методы неэффективны и могут навредить. Также если из раны идет кровь, ее не следует останавливать: вместе с кровью может выделяться часть яда, что уменьшает его количество в организме", – уточнил он.
По мнению специалиста, самые опасные укусы – в области шеи, поскольку рядом с головным мозгом яд действует быстрее. Если на руке, ноге или туловище он может проявиться через час, то при попадании в данную уязвимую часть – уже через 15 минут.
"Лучше избегать мест, где можно встретить опасных насекомых и пауков. Если же поход неизбежен, следует правильно одеться. Например, для поездки на природу важно выбрать длинные брюки, а затем заправить их в носки. Кофты тоже лучше брать с длинным рукавом и высоким воротником. Сверху можно обрызгать одежду специальными репеллентами", – посоветовал врач.
Кроме того, при прогулке лучше вооружиться палкой, веткой или любым предметом, которым будет удобно раздвигать кусты, заключил Кондрахин.