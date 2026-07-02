Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 20:09

Технологии

Apple удалила поддержку DVD в macOS 27

Фото: depositphotos/bernardojbp

Компания Apple во второй бета-версии macOS 27 Golden Gate удалила фреймворк DVDPlayback, отвечающий за воспроизведение DVD-дисков, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MacWorld.

После удаления фреймворка встроенный DVD-проигрыватель перестал работать в бета-версии. В одном из следующих обновлений он будет окончательно исключен из системы и пользователи не смогут воспроизводить DVD-диски штатными средствами операционной системы. Для этого придется использовать сторонние приложения.

При этом DVDPlayback, как и встроенный DVD-плеер, долго не получали обновлений и считаются устаревшими. Кроме того, приложение было скрыто из интерфейса операционной системы и автоматически запускалось только при подключении диска. Пользователи, в свою очередь, отправляли жалобы на нестабильную работу и низкое качество воспроизведения.

Помимо этого, ноутбуки и компьютеры компании давно не оснащаются встроенными оптическими приводами. Основные способы распространения фильмов и другого мультимедийного контента – стриминговые сервисы и цифровые загрузки, а в случае необходимости можно использовать сторонние USB-приводы.

Ранее сообщалось, что с января 2028 года Sony Interactive Entertainment перестанет выпускать диски для новых игр на консолях PlayStation. В компании объяснили, что это связано с изменением предпочтений потребителей – все больше пользователей выбирают цифровую покупку.

Читайте также


технологии

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика