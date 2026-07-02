Главред АГН "Москва" Александра Воронченко стала лауреатом премии "Медиа-Менеджер России"

Фото: АО "Москва Медиа"

Главный редактор Агентства "Москва" Александра Воронченко стала лауреатом XXVI премии "Медиа-Менеджер России".

Воронченко получила награду в номинации "Главный редактор/Директор по контенту" за вклад в развитие журналистики , а также за успешную реализацию проектов медиахолдинга "Москва Медиа".

Главред Агентства "Москва" отметила, что ей очень приятно получить престижную индустриальную награду. Она рассказала, что издание является одним из лидеров профессионального рынка и занимает четвертое место после "Большой тройки" крупнейших информационных агентств страны.

"Наше агентство формирует информационное пространство страны и мира, предлагая разные, но взаимодополняющие медиапродукты, от новостной ленты до лонгридов, от фотохроники до контента в социальных сетях", – прокомментировала Воронченко.

Она добавила, что награда является результатом труда всего коллектива.

"Спасибо также нашим друзьям и коллегам из родного медиахолдинга "Москва Медиа". Вперед, к новым победам!" – сказала главный редактор СМИ.

Премию "Медиа-Менеджер России" присуждают с 2000 года топ-менеджерам СМИ, рекламной и PR-индустрии. Жюри состоит из представителей общественных организаций, которые входят в оргкомитет премии, и лауреатов прошлого года. За время существованию премии лауреатами стали более 750 ведущих топ-менеджеров медиарынка.

Ранее медиахолдинг "Москва Медиа" стал победителем в двух номинациях книжного "Оскара" – конкурсе профессионального мастерства "Ревизор". Руководитель проекта "Сити" телеканала "Москва 24" Евгения Смурыгина одержала победу в номинации "Журналист года".

Лучшими в номинации "Чтение XXI века. Лучшие всероссийские проекты по продвижению книги и чтения" стали два книжных радиопроекта холдинга: программа "Книжные люди" на "Радио Москвы" и "Что читает Москва" на "Москва FM".

