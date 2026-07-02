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02 июля, 22:09

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BFMTV : устроивший в Монако взрыв злоумышленник находится в одной из стран Европы

Устроивший в Монако взрыв злоумышленник может находиться в Европе

Фото: ТАСС/ЕРА/SEBASTIEN NOGIER

Подозреваемый в организации взрыва в жилом доме в Монако может находиться в одной из европейских стран, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

О каком именно государстве идет речь, не уточняется, но, по информации СМИ, это не Монако и не Франция. В настоящий момент судебные власти княжества задействовали международные каналы связи.

Вечером 29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв: рюкзак со взрывчатым устройством, начиненным металлической дробью и болтами, оставил неизвестный. В результате пострадали три человека: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, которая является дочерью бывшего заместителя прокурора, и 13-летний сын бизнесмена.

По данным украинских СМИ, покушение на Ермолаева могли подготовить представители преступного мира из-за мошеннических кол-центров в Днепре. При этом следователи считают приоритетной версию о причастности к взрыву Службы безопасности Украины (СБУ).

Некого подозреваемого задержали 1 июня в Монако, но позже его отпустили на свободу, а о предъявлении ему обвинений не сообщалось.

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