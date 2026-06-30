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Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ответственность за взрыв в Монако, в результате которого, предположительно, пострадал украинский олигарх, лежит на властях Киева. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на соцсети политика.

"Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!" – заявил Филиппо.

Он также призвал европейские страны прекратить военную поддержку Киева и раскритиковал участие украинских военнослужащих в параде ко Дню взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

Взрыв, о котором стало известно в ночь на 30 июня, прогремел в Монако на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла после того, как неизвестный оставил рюкзак у входа в здание и скрылся. Пострадали три человека, среди которых, по утверждению СМИ, могли быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев (основатель корпорации "Алеф"), его супруга и 13-летний ребенок, их состояние оценивается как тяжелое.

Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт, выразил сочувствие раненым и высоко оценил работу служб безопасности. По распоряжению правительства задействованы все профильные государственные службы, ведется розыск подозреваемого.