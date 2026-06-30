Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 12:02

Политика

Французский политик Филиппо обвинил Киев в причастности к взрыву в Монако

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ответственность за взрыв в Монако, в результате которого, предположительно, пострадал украинский олигарх, лежит на властях Киева. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на соцсети политика.

"Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!" – заявил Филиппо.

Он также призвал европейские страны прекратить военную поддержку Киева и раскритиковал участие украинских военнослужащих в параде ко Дню взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

Взрыв, о котором стало известно в ночь на 30 июня, прогремел в Монако на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла после того, как неизвестный оставил рюкзак у входа в здание и скрылся. Пострадали три человека, среди которых, по утверждению СМИ, могли быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев (основатель корпорации "Алеф"), его супруга и 13-летний ребенок, их состояние оценивается как тяжелое.

Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт, выразил сочувствие раненым и высоко оценил работу служб безопасности. По распоряжению правительства задействованы все профильные государственные службы, ведется розыск подозреваемого.

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика