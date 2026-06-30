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Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт, в результате которого пострадали несколько человек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официальное заявление, опубликованное на странице княжеского дворца в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Преступный взрыв, произошедший <...> в Монако, стал потрясением для всех жителей княжества", – указано в тексте.

Альбер II выразил сочувствие раненым, а также высоко оценил работу служб общественной безопасности. По распоряжению правительства задействованы все профильные государственные службы, которые взаимодействуют с французскими властями, уточнил князь.

Взрыв прогремел в Монако после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак у входной двери здания на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия.

По данным СМИ, пострадали 3 человека. Ими оказались украинский олигарх, его супруга и ребенок в возрасте около 13 лет. Журналисты считают, что речь идет о бизнесмене Вадиме Ермолаеве, основателе корпорации "Алеф".

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Госминистр страны Кристоф Мирман заявил, что взрывное устройство содержало болты и дробь, правоохранители разыскивают подозреваемого.