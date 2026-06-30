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Le Figaro: украинский олигарх и его семья пострадали при взрыве в Монако

Украинский олигарх пострадал в результате взрыва в Монако – СМИ

Фото: МАХ/Mash

Украинский олигарх, его жена и ребенок около 13 лет пострадали в результате взрыва в Монако. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

Все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным канала Mash, речь идет об украинском бизнесмене Вадиме Ермолаеве, основателе корпорации "Алеф".

Власти Монако назвали произошедшее терактом. При этом госминистр страны Кристоф Мирман назвал это первым подобным случаем в истории княжества. Он уточнил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. В данный момент правоохранители разыскивают подозреваемого.

Мощный взрыв прогремел в Монако после того, как неизвестный мужчина оставил рюкзак у входной двери здания на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. Сам подозреваемый после этого скрылся с места происшествия.

Ранее людей эвакуировали из небоскреба в деловом районе Мадрида после взрыва, за которым последовал пожар. Речь идет о башне энергетической компании Moeve, расположенной в деловом комплексе района Чамартин.

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