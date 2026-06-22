В Катаре 13 человек погибли в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе

Фото: телеграм-канал Middle East Spectator – MES

По меньшей мере 13 человек погибли и 66 пострадали при взрыве на газоперерабатывающем заводе в промзоне Рас-Лаффан в Катаре. Об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики эмирата, глава компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби, сообщает РИА Новости.

Аль-Кааби отметил, что причиной ЧП стал несчастный случай, а не саботаж. По его словам, произошедшее никак не повлияет на экспорт природного газа.

Взрыв на газоперерабатывающем заводе в Катаре произошел накануне вечером, 21 июня. МВД страны сообщало о как минимум 54 пострадавших и 18 пропавших без вести.

На месте прошли поисково-спасательные операции. В промзоне Рас-Лаффан находятся основные мощности Катара по производству сжиженного природного газа.