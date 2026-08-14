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14 августа, 09:40

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Нутрициолог Желянина: хронический недосып приводит к набору веса

Нутрициолог объяснила, почему не стоит ложиться спать голодным

Фото: depositphotos/photographee.eu

Голод перед сном может ухудшать его качество. Об этом News.ru заявила нутрициолог и эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

"Голод перед сном – плохая стратегия. Он ухудшает качество сна, а хронический недосып повышает аппетит, усиливает тягу к сладкому, нарушает регуляцию гормонов голода и насыщения и в итоге затрудняет снижение веса. Не часы делают нас полнее, а регулярный переизбыток калорий", – отметила специалист.

По словам Желяниной, жесткого правила не есть после 18:00 не существует. Она рекомендовала планировать последний прием пищи примерно за два-три часа до сна.

В вечерний рацион, считает нутрициолог, стоит включать белковые продукты, овощи и полезные жиры. Такое сочетание помогает дольше сохранять чувство сытости.

При этом она посоветовала не злоупотреблять вечером пиццей, сладостями и фастфудом, поскольку чувствительность тканей к инсулину в это время суток снижается.

Ранее генетик Анастасия Сивакова рассказала, что генетические особенности, в частности варианты гена SLC2A2, могут влиять на чувствительность к сладкому вкусу и усвоение глюкозы. У носителей определенных генотипов может быть выше потребность в сладком стимуле.

Также изучаются гены TAS1R2 и TAS1R3, участвующие в работе рецепторов сладкого вкуса, и гены, связанные с инсулином.

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