Генетик Сивакова: определенные гены могут отвечать за тягу к сладкому

Фото: 123RF.com/dolgachov

Генетические особенности могут влиять на чувствительность человека к сладкому вкусу и то, как его организм использует глюкозу. Об этом "Газете.ру" рассказала генетик MyGenetics Анастасия Сивакова.

По ее словам, один из изучаемых в связи с этими процессами генов – SLC2A2, отвечающий за выработку белка-переносчика глюкозы GLUT2. Он участвует в перемещении глюкозы между клетками и органами, поэтому изменения в работе этой системы могут отражаться на углеводном обмене.

"Генетические различия в SLC2A2 могут влиять на индивидуальную реакцию на сладкую пищу", – пояснила Сивакова.

Она рассказала, что одним из изучаемых вариантов SLC2A2 является rs5400, для которого существуют генотипы C/C, C/T и T/T. По словам специалиста, у носителей C/T может быть выше потребность в сладком стимуле для формирования привычного ощущения, а при T/T предполагается более выраженное снижение функции гена. Поэтому этот вариант рассматривают как связанный с большей склонностью к сладкому.

Кроме SLC2A2, ученые изучают TAS1R2 и TAS1R3, участвующие в работе рецептора сладкого вкуса. Их генетические варианты также могут влиять на индивидуальную чувствительность к сладкому. На реакцию организма на углеводы, по словам генетика, потенциально влияют и гены, связанные с секрецией и действием инсулина, в том числе INS и IRS1.

"Генетика может создавать определенную предрасположенность, но не определяет пищевое поведение однозначно", – подчеркнула Сивакова.

Она добавила, что даже при наличии генетических вариантов, которые связывают с повышенной тягой к сладкому, на пищевые привычки также существенно влияют рацион, физическая активность и сон.

Ранее врач-терапевт Кристина Радина рассказала, что привычка постоянно солить пищу может отнять 3–5 лет жизни из-за задержки жидкости и повышения давления. Среди других факторов, сокращающих жизнь, она назвала курение, употребление колбасных изделий, гиподинамию, плохую экологию, а также роды из-за укорочения теломер.