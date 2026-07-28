Врач Радина: злоупотребление солью укорачивает жизнь

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Привычка постоянно солить пищу отнимает 3–5 лет. Об этом рассказала врач-терапевт Кристина Радина в беседе с Life.ru.

По ее словам, соль задерживает жидкость в организме, увеличивает объем циркулирующей крови и при наличии факторов риска ухудшает состояние сосудов, повышая давление и способствуя развитию гипертензии.

Среди других факторов, способных существенно уменьшить продолжительность жизни, эксперт выделила ежедневное курение одной пачки сигаре. Это может сократить жизнь на 7–10 лет.

Употребление продуктов с канцерогенами – колбас, сосисок, сервелата – повышает риск колоректального рака и отнимает от 2 до 15 лет жизни. Плохая экология и постоянное вдыхание выхлопных газов, по оценкам Радиной, уменьшают продолжительность жизни на 5–7 лет.

Гиподинамия – полное отсутствие физической активности – сокращает жизнь примерно на 7–10 лет. Роды, как отмечает доктор, тоже могут сказаться на долголетии: ученые связывают их с укорочением теломер – участков хромосом. После стресса от родовой деятельности этот процесс способен снизить продолжительность жизни на 5–10 лет.

Стояние в пробках врач относит к факторам гиподинамии, что повышает риск ишемической болезни сердца и рака легких, сокращая жизнь на 10 лет. У дальнобойщиков, по ее словам, существует неочевидная "болезнь дальнобойщиков": половина лица у открытого окна постоянно находится под солнцем, а SPF-средствами они вряд ли пользуются. Это ведет к фотостарению кожи и риску развития рака кожи, что также отнимает около 10 лет жизни.

"Жизнь сокращается прежде всего тогда, когда человек обрастает болезнями: онкологией, сахарным диабетом, который идет в паре с ожирением, сердечно-сосудистыми патологиями и гипертонической болезнью. Если у родственников были какие-либо заболевания, то и у человека возрастает риск их развития, а сама болезнь, естественно, способствует сокращению жизни. Если такие недуги разовьются, они точно отнимут лет десять", – подчеркнула терапевт.

Она добавила, что в первую очередь важно опираться на генетику: знать, какие заболевания были в роду, и своевременно заниматься их профилактикой. Особое внимание Радина советует уделять профилактике инфаркта и инсульта, поскольку они могут погубить человека в любой момент.

Ранее сообщалось, что оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и даже сократить жизнь на 25 лет могут в том числе трудоголизм и систематическое переутомление. Виной всему хронический стресс, который часто настигает трудоголиков из-за сбитого режима сна и нерегулярного питания. Постоянные переживания приводят к повышению сердцебиения и артериального давления.

