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28 июля, 10:54

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Офтальмолог Курачинова: курение может ухудшить зрение

Названа вредная привычка, ухудшающая зрение

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Курение может ухудшить зрение из-за токсического воздействия. Об этом заявила News.ru врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

"Курение негативно влияет на сосуды, усиливает окислительный стресс и может повышать риски возрастных изменений глаз", – сказала врач.

Специалист подчеркнула, что курение несет большие риски для людей с наследственной предрасположенностью к катаракте, сосудистым нарушениям и заболеваниям сетчатки. Она добавила, что отказ от этой пагубной привычки полезен не только для сердца и легких, но и для глаз.

В свою очередь, офтальмолог Мария Левина рассказала изданию "Абзац", что морковь, шпинат, жирная рыба могут помочь сохранить хорошее зрение после 50 лет.

"Шпинат содержит большое количество лютеина и зеаксантина, которые защищают сетчатку. Также полезна жирная рыба как источник омега-3 жирных кислот!" – отметила врач.

Эксперт указала, что не только правильное питание поддерживает здоровье глаз. Также необходимо каждый год посещать офтальмолога, а также защищать зрение от ультрафиолета.

Ранее в Москве начали производить глазные капли для лечения глаукомы и катаракты. Ожидается, что в перспективе предприятие сможет выпускать более 10 миллионов флаконов в год.

"Миллион вопросов": офтальмолог рассказал, как сохранить зрение после 40 лет

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