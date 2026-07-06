Врач Шилова рекомендовала скандинавскую ходьбу и бег трусцой для здоровья глаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Скандинавская ходьба и бег трусцой помогут сохранить хорошее зрение, рассказала Москве 24 профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она отметила, что активность, которая сочетает умеренную физическую нагрузку и нахождение при естественном дневном освещении, является самой полезной для здоровья глаз. К ней относятся пешие и велосипедные прогулки, скандинавская ходьба, бег трусцой, плавание и различные спортивные игры на открытом воздухе, например бадминтон и настольный теннис.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Естественный дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке. Сегодня есть убедительные научные данные, что именно этот механизм помогает замедлять прогрессирование близорукости, особенно у детей и подростков. Поэтому регулярное пребывание на улице не менее двух часов в день рассматривается как одна из эффективных мер профилактики развития и прогрессирования миопии.

При этом любая умеренная аэробная нагрузка улучшает кровообращение, в том числе микроциркуляцию в тканях глаза. Это способствует лучшему обеспечению кислородом сетчатки и зрительного нерва, а также положительно влияет на общее состояние сосудистой системы, добавила Шилова.

"Кроме того, на улице человек постоянно переводит взгляд с ближних объектов на дальние. Такая естественная тренировка снижает зрительное напряжение после длительной работы за компьютером или использования смартфона", – пояснила врач.

Однако важно учитывать, что существуют виды активности, которые при некоторых заболеваниях глаз требуют осторожности.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Прежде всего это тяжелая атлетика и силовые упражнения с задержкой дыхания. Они сопровождаются резким повышением внутригрудного и внутриглазного давления. Пациенты с глаукомой, высокой близорукостью (свыше минус 6 диоптрий), заболеваниями сетчатки или после офтальмологических операций такие нагрузки должны обсуждать с лечащим врачом.

Также эксперт напомнила, что во время отдыха на свежем воздухе необходимо помнить о солнечной активности и носить качественные очки с защитой от ультрафиолета. Они помогают снизить накопленное повреждающее действие УФ-излучения на хрусталик и сетчатку.

Ранее врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Федорова посоветовала взрослым, которые проводят перед экраном большое количество времени, делать перерыв каждые 10 минут. Во время отдыха можно делать гимнастику для глаз – несколько раз в течение пары секунд фокусировать взгляд на предмете вдали, а затем вблизи.

