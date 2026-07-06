Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 18:18

Общество
Главная / Новости /

Врач Шилова рекомендовала скандинавскую ходьбу и бег трусцой для здоровья глаз

Офтальмолог назвала самые полезные активности для здоровья глаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Скандинавская ходьба и бег трусцой помогут сохранить хорошее зрение, рассказала Москве 24 профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Она отметила, что активность, которая сочетает умеренную физическую нагрузку и нахождение при естественном дневном освещении, является самой полезной для здоровья глаз. К ней относятся пешие и велосипедные прогулки, скандинавская ходьба, бег трусцой, плавание и различные спортивные игры на открытом воздухе, например бадминтон и настольный теннис.

Естественный дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке. Сегодня есть убедительные научные данные, что именно этот механизм помогает замедлять прогрессирование близорукости, особенно у детей и подростков. Поэтому регулярное пребывание на улице не менее двух часов в день рассматривается как одна из эффективных мер профилактики развития и прогрессирования миопии.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

При этом любая умеренная аэробная нагрузка улучшает кровообращение, в том числе микроциркуляцию в тканях глаза. Это способствует лучшему обеспечению кислородом сетчатки и зрительного нерва, а также положительно влияет на общее состояние сосудистой системы, добавила Шилова.

"Кроме того, на улице человек постоянно переводит взгляд с ближних объектов на дальние. Такая естественная тренировка снижает зрительное напряжение после длительной работы за компьютером или использования смартфона", – пояснила врач.

Однако важно учитывать, что существуют виды активности, которые при некоторых заболеваниях глаз требуют осторожности.

Прежде всего это тяжелая атлетика и силовые упражнения с задержкой дыхания. Они сопровождаются резким повышением внутригрудного и внутриглазного давления. Пациенты с глаукомой, высокой близорукостью (свыше минус 6 диоптрий), заболеваниями сетчатки или после офтальмологических операций такие нагрузки должны обсуждать с лечащим врачом.
Татьяна Шилова
профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург

Также эксперт напомнила, что во время отдыха на свежем воздухе необходимо помнить о солнечной активности и носить качественные очки с защитой от ультрафиолета. Они помогают снизить накопленное повреждающее действие УФ-излучения на хрусталик и сетчатку.

Ранее врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Федорова посоветовала взрослым, которые проводят перед экраном большое количество времени, делать перерыв каждые 10 минут. Во время отдыха можно делать гимнастику для глаз – несколько раз в течение пары секунд фокусировать взгляд на предмете вдали, а затем вблизи.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика