Врач Шилова рекомендовала скандинавскую ходьбу и бег трусцой для здоровья глаз

06 июля, 18:18Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Скандинавская ходьба и бег трусцой помогут сохранить хорошее зрение, рассказала Москве 24 профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.
Она отметила, что активность, которая сочетает умеренную физическую нагрузку и нахождение при естественном дневном освещении, является самой полезной для здоровья глаз. К ней относятся пешие и велосипедные прогулки, скандинавская ходьба, бег трусцой, плавание и различные спортивные игры на открытом воздухе, например бадминтон и настольный теннис.
При этом любая умеренная аэробная нагрузка улучшает кровообращение, в том числе микроциркуляцию в тканях глаза. Это способствует лучшему обеспечению кислородом сетчатки и зрительного нерва, а также положительно влияет на общее состояние сосудистой системы, добавила Шилова.
"Кроме того, на улице человек постоянно переводит взгляд с ближних объектов на дальние. Такая естественная тренировка снижает зрительное напряжение после длительной работы за компьютером или использования смартфона", – пояснила врач.
Однако важно учитывать, что существуют виды активности, которые при некоторых заболеваниях глаз требуют осторожности.
Также эксперт напомнила, что во время отдыха на свежем воздухе необходимо помнить о солнечной активности и носить качественные очки с защитой от ультрафиолета. Они помогают снизить накопленное повреждающее действие УФ-излучения на хрусталик и сетчатку.
Ранее врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Федорова посоветовала взрослым, которые проводят перед экраном большое количество времени, делать перерыв каждые 10 минут. Во время отдыха можно делать гимнастику для глаз – несколько раз в течение пары секунд фокусировать взгляд на предмете вдали, а затем вблизи.