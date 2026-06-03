Заслуженный тренер СССР Кузнецов: научиться езде на велосипеде можно за 1 день

Всемирный день велосипеда отмечается 3 июня. Вопреки расхожему мнению, освоить этот вид транспорта можно в любом возрасте, рассказали эксперты. Подробности – в материале Москвы 24.

Лучше бега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 июня Всемирным днем велосипеда в апреле 2018 года. Этот вид транспорта отличается экологичностью, простотой и доступностью. Кроме того, он является отличным вариантом для повышения уровня физической активности, напомнил Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы, но при этом особо не снижать интенсивность тренировки. Например, по сравнению с бегом – это лучший вариант. Нагрузку получают и все группы мышц: сердце, шея, спина, ноги, а также подключаются в работу органы чувств. Это самый физиологический вид спорта.

Велосипед не только универсальный способ прокачать мускулатуру, но и прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу. Во время движения приходится фокусировать внимание не только на теле, но и на происходящем вокруг, добавил врач.

"Велотренировка положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы за счет изменения интенсивности в том числе. Во время движения меняется профиль дороги: иногда приходится прикладывать больше усилий для движения, а иногда, наоборот, нужно расслабиться", – рассказал кардиолог.

По его словам, интенсивной нагрузки длительностью от 40 до 60 минут в день будет достаточно для достижения положительного эффекта от велотренировок.

Однако эксперт отметил, что существует ряд ограничений для таких занятий. Например, велосипед не подойдет тем, у кого есть травмы колена или голеностопного сустава: езда даст дополнительную нагрузку и лишь усугубит проблему.

"Если говорить о полном ограничении, отказать велосипеду в пользу обычной прогулки стоит тем, у кого есть нарушение мозгового кровообращения, поскольку будет сложно балансировать. Также от этого вида спорта лучше отказаться людям с психическими отклонениями и находящимся в стадии реабилитации", – подчеркнул терапевт.

Научиться может каждый

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Получить навык езды на велосипеде можно в любом возрасте, заявил в беседе с Москвой 24 заслуженный тренер СССР и России, заведующий кафедрой велосипедного спорта Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта Александр Кузнецов. Главное в этом деле – желание и упорство.





Александр Кузнецов заслуженный тренер СССР и России, заведующий кафедрой велосипедного спорта Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта Взрослый человек сможет научиться кататься на велосипеде буквально за 1 или 2 дня – это доступно и легко. Для тренировок достаточно выделять примерно час в сутки.

По словам педагога, детей можно приучать к велосипеду с 3 лет. Для начала подойдет беговел: он позволит понять простой принцип передвижения и побороть страх, если он есть. После этого ребенку будет проще перейти на полноценный двухколесный велосипед.

"В 3 года можно предложить двухколесный велосипед, постоянные и профессиональные занятия спортом начинают с 6–7 лет", – отметил специалист.

Как детям, так и взрослым стоит начать с управления велосипедом и тренировки маневрирования. Для начала можно попробовать вести транспорт, придерживая его за руль и сиденье, порекомендовал Кузнецов.

Далее можно проехать небольшое расстояние со страховкой: это может быть как помощник, так и приспособление на самом велосипеде. Постепенно страх пропадет, и можно будет усложнить маршрут, добавив препятствия, отметил тренер.

Ряд физических упражнений, в том числе из гимнастики и акробатики, помогут подготовиться к велотренировке. Базой является растяжка мышц спины, шеи, рук и ног. Новичкам рекомендовано освоить группировку, так как с велосипеда легко упасть, потеряв равновесие. Такой навык позволит избежать переломов. В этом помогут кувырки вперед и назад, рассказал Кузнецов.

Регулярные велотренировки с детства научат не только управлять этим видом транспорта и быть полноценным участником дорожного движения в будущем, но и другим полезным навыкам. Например, осознавать пространство вокруг себя и ориентироваться в нем. Езда также тренирует умение принимать решения в критический момент и способствует социализации за счет активного взаимодействия с соперниками, заключил тренер.

