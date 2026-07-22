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22 июля, 17:21

Общество

Девочке с "маской Бэтмена" провели заключительную операцию в Петербурге

Фото: depositphotos/sudok1

Американской девочке Луне Феннер, которая родилась с "маской Бэтмена", успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в клинике в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении.

"Все прошло как планировалось", – говорится в сообщении.

Операция прошла после того, как заполнились импланты четырех тканевых экспандеров.

Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) в 2019 году. Пользователи интернета назвали такую особенность во внешности "маской Бэтмена".

Американские врачи предложили удалить пятно за 80 операций. Для ребенка это было бы слишком тяжело, и медики рекомендовали подождать, пока девочка подрастет.

Мать девочки Кэрол Феннер из-за высокой стоимости лечения попробовала собрать деньги через благотворительность и СМИ. В результате на историю ребенка обратил внимание краснодарский хирург-онколог Павел Попов и предложил провести лечение в России.

Врачи на Кубани удалили ребенку новообразование на лице, после чего мать и дочь прибыли в Санкт-Петербург для проведения еще двух операций. В результате врачи полностью удалили рубцы со лба, носа, большие фрагменты со щек, а также три тканевых экспандера.

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