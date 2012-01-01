Врач Филиппова: главная операция у девочки с "маской Бэтмена" запланирована на июнь

Российские медики приступили к новому этапу лечения девочки из США Луны Феннер. В Сети ее называют "ребенком в маске Бэтмена": малышка появилась на свет с гигантским родимым пятном на лице. Несколько лет назад врачи в РФ избавили Луну от невуса, но теперь специалистам предстоит удалить рубцы, оставшиеся после предыдущего вмешательства. Подробности истории – в нашем материале.

Врачи сняли "маску"

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/luna.love.hope

Луна Феннер родилась в 2019 году во Флориде (США) с гигантским меланоцитарным невусом, который выглядит как огромное черное родимое пятно почти на все лицо. Из-за этого юную американку прозвали в интернете "девочкой с маской Бэтмена" или "маленькой бабочкой".

Родители Луны сразу же обратились к американским медикам. Тогда выяснилось, что, помимо эстетической стороны, есть более серьезная проблема – пятно со временем могло перерасти в меланому (злокачественную опухоль кожи). По методике врачей США, для удаления невуса нужно было провести до 80 операций в течение пяти лет под общим наркозом. Такой нагрузки детский организм мог бы не выдержать, и медики рекомендовали подождать, пока девочка подрастет. Но была еще одна проблема – стоимость лечения могла достигнуть 500 миллионов долларов. Страховая компания отказалась платить за вмешательство, а у семьи не было таких денег.

Мама Луны Кэрол Феннер пыталась собрать деньги с помощью благотворительности, обращалась в СМИ. Именно в этот момент на историю девочки обратил внимание краснодарский хирург-онколог Павел Попов и пригласил семью в Россию на лечение. Он предлагал удалить пятно менее инвазивным способом под местной анестезией.



Российские врачи проведут около 10 операций по удалению родимого пятна девочке из США

После недолгих переговоров с русским доктором 25 сентября 2019 года Кэрол Феннер вместе с дочерью прилетели из Майами в Краснодар.

"В моем окружении все были чрезвычайно удивлены этим решением", – рассказала тогда Феннер журналистам.

В октябре была проведена первая процедура методом фотодинамической терапии с применением лазера под местной анестезией. Тогда Кэрол рассказала Москве 24, что девочка прекрасно себя чувствует после вмешательства.

В течение следующих двух лет кубанские врачи провели шесть операций. В результате процедур у девочки был полностью удален невус, но на лице остались сильные рубцы: из-за них девочка не могла полностью закрывать глаза во время сна.

"Необходимо восстановить веки"

17 апреля 2024 года Феннеры снова приехали в Россию для дальнейшего лечения, но на этот раз в Санкт-Петербург. Теперь врачи будут удалять рубцы и восстанавливать девочке веки, рассказала в соцсетях клиники пластический хирург, руководитель центра лечения гигантских невусов Ольга Филиппова.



Ольга Филиппова пластический хирург Сегодня в аэропорту моя команда встретила Луну Феннер – "девочку в маске Бэтмена" – и ее семью. Сегодня начинается предоперационное обследования. Поскольку у девочки многочисленные участки пигментации на лице, свидетельствующие о том, что невус удален не радикально, ее осмотрит дерматолог-онколог.

Врач рассказала ТАСС, что следила за судьбой малышки с самого начала и даже предлагала свои методы удаления рубцов, но тогда семья выбрала специалистов из Краснодара. В 2023 году мама Луны начала консультироваться с Филипповой по возможности восстановления кожи.



"Ребенок сейчас спит с полуоткрытыми глазами из-за рубцовой ретракции верхних век, из-за этого подсыхает роговица, она не омывается слезой, что в дальнейшем может привести к рецидивирующим конъюнктивитам. Об эстетике, конечно, тоже речь идет, но тут в первую очередь медицинские показания – необходимо восстановить веки", – рассказала специалист.

Первая операция уже прошла утром 19 апреля.



Ольга Филиппова пластический хирург Операция в целом прошла штатно, мы имплантировали экспандеры, и впереди у нас период перевязок с заполнением экспандеров. Основная и главная операция запланирована у девочки на июнь. У нас были технические нюансы связанные с глубокими индукционными изменениями в тканях, но в целом все прошло штатно, сейчас девочка со своей мамой.

В свою очередь, Кэрол Феннер объяснила в своем блоге, почему выбрала именно питерских врачей.

"Предыдущие операции с доктором Поповым были главным образом для удаления невуса и профилактики рака. Он же онколог. Эстетическая часть сейчас – наша самая большая забота. Поэтому мы решили сходить к специалисту по пластической хирургии", – рассказала американка.

Она добавила, что семья очень благодарна Попову и его команде, а также что родители Луны полностью довольны результатом процедур.