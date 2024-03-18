Врачи в Подмосковье удалили четырехлетнему ребенку жабры

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В Подмосковье врачи удалили у четырехлетнего ребенка жабры. Об этом заявили в пресс-службе областного Минздрава.

По информации ведомства, ребенка привезли в Видновскую больницу с новообразованием в области шеи. По результатам обследований оказалось, что у него редкая врожденная патология – рудимент жаберной дуги. По словам завотделением детской хирургии Виктории Жиронкиной, в процессе эмбрионального развития жаберные щели обычно зарастают, но в противном случае на этом месте появляется жаберный свищ.

"Если последний замкнут с двух сторон – возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко – рудимент жаберной дуги в виде кости", – объяснила она.

Как утверждает Жиронкина, устранить этот недуг можно было только с помощью оперативного вмешательства. По итогу рудимент был удален, а сам ребенок выписан из больницы, он чувствует себя хорошо.

Ранее врачи также прооперировали 18-летнего молодого человека, который обратился в Пушкинскую больницу имени профессора В. Н. Розанова с жалобами на увеличивающееся в размерах новообразование в области шеи. Срединную кисту шеи смогли удалить, а после операции врачи наложили молодому человеку косметический шов. Сейчас юноша чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения.



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