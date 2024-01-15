Хирурги прооперировали 18-летнего юношу с "жабрами" в Подмосковье

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Врачи прооперировали 18-летнего молодого человека, который обратился в Пушкинскую больницу имени профессора В. Н. Розанова с жалобами на увеличивающееся в размерах новообразование в области шеи. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья на своем сайте.

Как отметили в ведомстве, хоть образование не доставляло дискомфорта, однако оно серьезно осложняло юноше жизнь с эстетической точки зрения. В результате врачи после осмотра выявили срединную кисту шеи (доброкачественное новообразование), которая возникает еще на стадии эмбриона.

"При нормальном развитии плода жаберные карманы, участвующие в развитии и формировании структур головы и шеи ребенка, постепенно зарастают, но в некоторых случаях они сохраняются и образуют различные виды кист", – объяснили в министерстве.

Челюстно-лицевой хирург Айнаш Алискендерова рассказала, что с таким новообразованием люди могут прожить до глубокой старости, не зная, что у них может быть киста.

В ведомстве уточнили, что опухоль смогли удалить, а после операции врачи наложили молодому человеку косметический шов. В настоящее время юноша чувствует себя хорошо и уже выписан из медучреждения, заключили в министерстве.

Ранее специалисты Можайской центральной районной больницы удалили женщине кистому яичника размером с арбуз. Опухоль достигла огромных размеров – 20 на 16 сантиметров в диаметре. Материал был направлен на гистологическое исследование.



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