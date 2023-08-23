Врачи в Подмосковье удалили женщине опухоль яичника размером с арбуз

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Специалисты Можайской центральной районной больницы удалили женщине кистому яичника размером с арбуз. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

"В гинекологическое отделение Можайской больницы поступила 56-летняя женщина с жалобами на продолжительные тянущие боли внизу живота. После проведенного обследования врачи выявили у нее кистому яичника", – говорится в сообщении.

Опухоль достигла огромных размеров – 20 на 16 сантиметров в диаметре. Врачи успешно завершили операцию, материал был направлен на гистологическое исследование. В настоящий момент женщина чувствует себя хорошо, ее перенаправили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что медики из подмосковного Наро-Фоминского перинатального центра помогли стать матерью женщине весом 157 килограммов. Она узнала о своем положении только на 29-й неделе.