Песню "Валенки" исполнили на барабанах для гостей саммита "Россия – Африка"

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Алексей Никольский

Русскую народную песню "Валенки" исполнили для гостей саммита "Россия – Африка" под аккомпанемент африканских барабанов джембе. Об этом сообщает РИА Новости.

Артисты в традиционных русских сарафанах и расписных кокошниках выступили на полях саммита. Ритм песни задавали джембе – барабаны, распространенные в Западной Африке. Вокруг музыкантов собрались российские и африканские зрители. Они аплодировали в такт мелодии и снимали выступление на видео.

Третий саммит "Россия – Африка" проходит в Москве 28–29 октября под председательством Владимира Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе. Участие подтвердили 48 из 54 африканских стран, 22 из них представлены на уровне глав государств.

Официальная программа началась 28 октября. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в своем выступлении в рамках саммита Путин затронет вопросы торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационных технологий, здравоохранения и образования.