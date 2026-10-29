Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Три аэропорта столицы вернулись к работе в штатном режиме. Росавиация сообщила об отмене временных ограничений во Внуково, Домодедово и Жуковском.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия ограничений два самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись и взяли курс обратно на Турцию.

Сбои в работе московских аэропортов произошли на фоне атаки беспилотников на столицу. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 166 беспилотников на подлете к Москве.