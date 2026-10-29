Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расширение НАТО не укрепляет безопасность блока, а ослабляет ее. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости, заявив, что Альянсу необходим внешний противник для обоснования своего существования.

По словам дипломата, ранее западные страны давали гарантии, что НАТО не будет расширяться на восток. Однако впоследствии в альянсе пришли к выводу, что без расширения он теряет смысл, поскольку возникает вопрос о том, от кого ему необходимо защищаться.

Грушко отметил, что в критериях расширения НАТО на первом месте указано укрепление безопасности организации. При этом, по его оценке, присоединение новых государств приводит к обратному результату.

"Любое расширение безопасность альянса только ослабляет. Но для этого они это и делают – для того, чтобы потом кричать, что мы должны обороняться", – сказал он.

Дипломат также обратил внимание на изменение позиции стран после вступления в НАТО. По его словам, до присоединения они выступают за коллективный поиск решений в сфере безопасности, но затем начинают называть себя прифронтовыми государствами и заявлять о нависшей над ними угрозе.

Ранее командир спецназа "Ахмат" министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что НАТО продолжит поставлять Украине вооружение, чтобы украинские формирования не прекращали боевые действия против российской армии. По его словам, объем военной помощи будет зависеть от того, сколько оружия потребуется для продолжения боевых действий.