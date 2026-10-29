Компания, получившая иск от представителей Ларисы Долиной, выплатила компенсацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Одна из компаний, к которым предъявлены иски из-за незаконного использования изображения и имени певицы Ларисы Долиной, предложила урегулировать спор до суда. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

"Одна компания решила извиниться за свои незаконные действия и предложила выплату для досудебного урегулирования процесса", – сказал Пудовкин.

Он допустил, что такой формат урегулирования будет применяться и в дальнейшем.

Ранее Пудовкин сообщил, что подал иск в Басманный суд к трем компаниям, незаконно использующим изображение и имя Долиной, – мебельной фабрике, интернет-магазину и банку.

Директор артистки также добавил, что юристы проверят публикации, коллажи, мемы и дипфейки с участием Долиной. Если в них найдут оскорбления или унижения, будут поданы иски о защите чести и достоинства.

В октябре в Сети появилась информация, что певица вновь стала жертвой мошенников – она якобы снялась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". При этом после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей. Однако, по словам Пудовкина, артистка не имеет отношения к рекламе, а ролик с ней был сделан при помощи нейросетей.