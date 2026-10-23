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23 октября, 11:53

Шоу-бизнес

Директор Долиной заявил, что она не имеет отношения к рекламе "АйфонБерри"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Певица Лариса Долина не имеет отношения к рекламе интернет-магазина "АйфонБерри", ролик с ней сделан при помощи нейросетей. Так директор артистки Сергей Пудовкин прокомментировал сообщения о том, что артистка снова стала жертвой мошенников, пишет РИА Новости.

По его словам, за незаконное использование имени певицы уже подан иск о защите чести и достоинства или деловой репутации. Сама Долина на своих страницах ничего не публиковала, подчеркнул собеседник агентства.

"Закон о рекламе мы знаем. Большая часть видео, которые я лично видел в интернете, созданы через нейросеть", – сказал Пудовкин.

Он выразил уверенность, что правоохранительные органы оперативно и максимально четко разберутся в случившемся – разбираться нужно с теми, кто заключал договоры и получал деньги, но не выполнил взятые на себя обязательства.

Ранее в Сети появилась информация, что певица вновь стала жертвой аферистов – она якобы снялась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри". При этом после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей.

Кроме того, в рекламе также снялись балерина Анастасия Волочкова, певец Прохор Шаляпин и другие звезды. По словам Шаляпина, звездам предложили новый айфон за рекламу. Их заверили, что все документы в порядке.

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