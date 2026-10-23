Mash: Лариса Долина и Прохор Шаляпин стали жертвами мошенников, рекламирующих новые iPhone

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Лариса Долина вновь стала жертвой мошенников. Она, балерина Анастасия Волочкова, певец Прохор Шаляпин и другие звезды снялись в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри" – после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей, сообщает Mash.

Покупателей привлекали скидками до 30% на технику Apple, Samsung и Dyson. Полную сумму следовало внести заранее. При этом доставку из Дубая обещали через 30 дней, но заказы задерживались на этапе таможенного оформления. Средства за отмененные заказы никому не вернули.

Позже название "АйфонБерри" сменилось на "Магазин Вилсаком", а сайт перестал работать. Около 20 бывших сотрудников присоединились к обманутым клиентам – по их словам, зарплату им не выплатили. Покупатели готовят коллективные заявления в полицию.

Шаляпин рассказал, что звездам предложили новый айфон за рекламу. Их заверили, что все документы в порядке, а сообщения от возмущенных пользователей назвали происками конкурентов.

Через три дня после публикации роликов люди начали жаловаться на обман со стороны знаменитостей. Переписку с организаторами к тому моменту уже удалили.

Артист подчеркнул, что не считает звезд виновными в произошедшем, поскольку они "просто снялись в рекламе", телефон им подарили, а лично они там никого не знают. По словам певца, знаменитости тоже стали жертвами обмана.

В 2024 году Долина продала жилье и отдала деньги, полученные от сделки, злоумышленникам. По уголовному делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Спустя какое-то время певица добилась признания сделки недействительной, и квартира осталась в ее собственности. Однако покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение, и в 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей. В январе 2026-го Мосгорсуд постановил выселить Долину.

