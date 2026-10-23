Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 11:27

Происшествия
Главная / Новости /

Mash: Лариса Долина и Прохор Шаляпин стали жертвами мошенников, рекламирующих новые iPhone

Лариса Долина снова стала жертвой мошенников – СМИ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Лариса Долина вновь стала жертвой мошенников. Она, балерина Анастасия Волочкова, певец Прохор Шаляпин и другие звезды снялись в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри" – после покупок в нем около 200 человек остались без мобильных телефонов и 10 миллионов рублей, сообщает Mash.

Покупателей привлекали скидками до 30% на технику Apple, Samsung и Dyson. Полную сумму следовало внести заранее. При этом доставку из Дубая обещали через 30 дней, но заказы задерживались на этапе таможенного оформления. Средства за отмененные заказы никому не вернули.

Позже название "АйфонБерри" сменилось на "Магазин Вилсаком", а сайт перестал работать. Около 20 бывших сотрудников присоединились к обманутым клиентам – по их словам, зарплату им не выплатили. Покупатели готовят коллективные заявления в полицию.

Шаляпин рассказал, что звездам предложили новый айфон за рекламу. Их заверили, что все документы в порядке, а сообщения от возмущенных пользователей назвали происками конкурентов.

Через три дня после публикации роликов люди начали жаловаться на обман со стороны знаменитостей. Переписку с организаторами к тому моменту уже удалили.

Артист подчеркнул, что не считает звезд виновными в произошедшем, поскольку они "просто снялись в рекламе", телефон им подарили, а лично они там никого не знают. По словам певца, знаменитости тоже стали жертвами обмана.

В 2024 году Долина продала жилье и отдала деньги, полученные от сделки, злоумышленникам. По уголовному делу проходили четыре человека, которых впоследствии осудили.

Спустя какое-то время певица добилась признания сделки недействительной, и квартира осталась в ее собственности. Однако покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение, и в 2025 году Верховный суд признал право собственности за покупательницей. В январе 2026-го Мосгорсуд постановил выселить Долину.

Читайте также


происшествияшоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика