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10 сентября, 17:57

Шоу-бизнес

Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Народная артистка России Лариса Долина пережила массовый хейт из-за скандала с продажей квартиры в столичных Хамовниках. Певица призналась, что чувствовала себя "козлом отпущения", и сравнила произошедшее с библейским сюжетом, сообщает НСН.

"Каждому человеку посылаются испытания, а я стала такой Марией Магдалиной, в которую кидали камни", – заявила Долина.

По ее словам, после этой истории она заблокировала все незнакомые номера в своих гаджетах, и теперь телефон автоматически отклоняет подобные звонки. Артистка также обратила внимание, что после случившегося на федеральных каналах появились ролики о том, как важно соблюдать осторожность при разговорах с мошенниками.

"Человек в погонах просто так звонить не будет – он может только пригласить на беседу. Звучали призывы никогда не разговаривать и класть трубку. Но когда со мной все это произошло, таких роликов не было. А почему не сделали их раньше?" – сказала она.

При этом Долина подчеркнула, что в трудный момент ее поддержали близкие люди. Она добавила, что даже создала специальный клип, в котором снялись все, включая народного артиста России Игоря Бутмана.

Артистка стала фигуранткой дела о квартире после того, как в 2024 году продала жилье, а полученные от сделки деньги отдала злоумышленникам. По нему проходили четыре человека, которые позже были осуждены.

Спустя время певица добилась признания сделки недействительной и оставила за собой право собственности на квартиру. Однако покупательница жилья Полина Лурье обжаловала это решение, и в 2025 году Верховный суд признал право собственности за ней. В январе 2026-го Мосгорсуд постановил выселить Долину.

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