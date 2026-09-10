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10 сентября, 17:56

Общество

В Калининградской области наградят школьника, отказавшегося от поджога

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал наградить почетной грамотой 11-летнего ученика кадетского класса Богдана, который отказался от предложения неизвестного совершить поджог на объекте железнодорожного транспорта за 40 тысяч рублей. Об этом глава региона сообщил на прямой линии с местными жителями.

По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, злоумышленник вышел на связь с мальчиком в игровом чате, когда тот интересовался, как заработать игровую валюту для покупки аксессуара персонажу. Неизвестный предложил за вознаграждение совершить поджог, однако мальчик отказался и рассказал о случившемся маме. Женщина сфотографировала переписку и передала информацию в полицию.

"На связь выходили с ним люди, которые подстрекали его к террористическому акту в отношении одного из наших объектов. Они вместе с мамой поработали с ними и пришли, конкретно предоставили информацию. Ну здорово", – сказал Беспрозванных.

Губернатор добавил, что в регионе совместно с ФСБ подготовлена программа для школ по безопасности от информационных атак и вовлечения детей в террористическую деятельность.

Волк сообщила, что полицейские также наградили ребенка, отметив, что он совершил по-настоящему взрослый поступок. Награждение прошло с участием представителей регионального правительства в калининградском Доме молодежи.

Ранее СК РФ напомнил подросткам об уголовной ответственности за теракты и диверсии на фоне усиления активности злоумышленников, которые склоняют школьников к подобным преступлениям. Юношей и девушек вовлекают в преступную деятельность через интернет под видом выполнения так называемых заданий: поджогов, порчи имущества.

Следователи напомнили, что такие действия влекут серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Несовершеннолетних призвали при поступлении подозрительных предложений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Родителям посоветовали следить за активностью детей в Сети и изменениями в их поведении.

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