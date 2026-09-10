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10 сентября, 17:34

Общество

На ВДНХ пройдет первый в стране заплыв на гигантских тыквах

Фото: ТАСС/DPA/Picture Alliance/Christoph Schmidt

Посетителям ВДНХ предложат проплыть на гигантских тыквах – такой заплыв впервые в России планируют провести на небольшом пруду "Городской фермы" ВДНХ в рамках осеннего фестиваля урожая "Битва гигантов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя национального чемпионата урожая Дарью Ермилову.

Огромные овощи подготовят к мероприятию и превратят в своеобразные лодки. Для этого тыквы перевернут, срежут плоские основания, которые плохо держатся на воде, и сформируют снизу округлую форму. Затем овощи полностью очистят изнутри от мякоти и семян, а кожуру зачистят, чтобы уменьшить вес.

По словам Ермиловой, для таких соревнований обычно выбирают не самые крупные экземпляры – оптимальным считается вес около 400–500 килограммов, поскольку более тяжелые тыквы хуже держатся на воде.

Организаторы рассчитывают примерно на 10 участников. Заплыв проведут в формате парада костюмов – тыквы и люди будут наряжены.

Осенний фестиваль "Битва гигантов" стартовал 10 сентября. С 12 по 27 сентября на ВДНХ будет работать выставка крупных овощей – тыкв, кабачков, арбузов, лука и других культур. Посетить ее можно ежедневно с 11:00 до 20:00.

В шатре "Городской фермы" проведут лекции, экскурсии и кинопоказы, а 19 сентября с 12:00 до 18:00 состоится кулинарное шоу с приглашенными поварами. Они приготовят блюда из гигантских овощей, которые смогут попробовать гости, а также покажут фигурную резьбу по тыквам. Завершится фестиваль 26 сентября парадом костюмов на воде – он пройдет на пруду "Городской фермы" с 15:00 до 18:00.

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