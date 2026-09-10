Подросток из Нижегородской области вырастил рекордную капусту весом 22,5 кг

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Новый рекорд России зафиксировали на фестивале "Битва гигантов" в Москве – 15-летний житель Нижегородской области вырастил кочан капусты массой 22,5 килограмма. Его официально взвесили на территории "Городской фермы" ВДНХ, сообщает ТАСС.

Как рассказала руководитель национального чемпионата урожая "Битва гигантов" Дарья Ермилова, капусту на конкурсе взвешивали впервые. По ее словам, пока таких овощей выращивают немного, поэтому результат подростка оказался особенно впечатляющим. Она предположила, что в следующем году участников с крупной капустой будет значительно больше.

Ермилова отметила, что в этом году на фестивале также установили высшие показатели России по кабачку и томату. А вот среди тыкв и арбузов новых достижений не появилось. Причиной стала неблагоприятная погода – резкие перепады температуры вызывают у растений стресс и замедляют набор массы. Если в обычных условиях тыква способна прибавлять около 30 килограммов в сутки, то при температурных колебаниях прирост сокращается до 13–15 килограммов, после чего восстановить прежние темпы уже не удается.

Осенний фестиваль урожая "Битва гигантов" проходит на ВДНХ до 27 сентября. В программе – выставка овощей-гигантов, кулинарное и карвинг-шоу, лекции, кинопоказы и парад костюмов на воде.

Ранее сообщалось, что самая тяжелая тыква нынешнего конкурса весит 817 килограммов. Ее представил 12-летний садовод из Иркутской области. Овощ был выращен из семечки фермера-любителя из Подмосковья Александра Чусова, который в прошлом году привез на конкурс тыкву массой 969 килограммов.

