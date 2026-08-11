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11 августа, 16:55

В мире

Фермер в Молдавии вырастил арбуз весом 74 килограмма

Фото: realitatea.md

Фермер Серджиу Сурски из села Хаджимус Каушанского района Молдавии вырастил арбуз весом 74 килограмма, установив тем самым личный рекорд. Об этом сообщает местный телеканал Studio-L.

Диаметр плода достигает 206 сантиметров, ширина – около 80 сантиметров, высота – примерно 45 сантиметров. Кроме того, вес двух других арбузов – 53 и 26 килограммов.

Все три "гиганта" планируется выставить на аукцион. Вырученные от продажи средства будут направлены на развитие сельского хозяйства.

В прошлом году Сурски уже устанавливал рекорд, вырастив арбуз весом 40 килограммов. Тогда достижение было официально зарегистрировано агентством рекордов Молдавии. Представитель агентства выразил уверенность, что в 2026 году фермера снова признают рекордсменом.

Между тем на "Городской ферме" ВДНХ появились овощи-великаны – 12 сентября они поборются за звание рекордсменов в финале чемпионата "Битва гигантов – 2026". Овощи выращивают под руководством агрономов и участников биологического кружка "Школа юного исследователя" школы № 1852. Тыквы набирают вес со скоростью 7–8 килограммов в день.

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