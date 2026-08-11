Пожар во дворце культуры в Петербурге потушен

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Пожар во дворце культуры "Выборгский" в Санкт-Петербурге потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

В результате случившегося никто не пострадал.

Возгорание произошло 11 августа на кровле здания размером 90 на 90 метров, которое находится на улице Комиссара Смирнова. Площадь пожара сначала составляла 300 квадратных метров. Однако спустя время огонь распространился на площади 400 "квадратов".

Кроме того, ранг возгорания был повышен до третьего из-за угрозы распространения огня. Из здания эвакуировали 50 человек.

