Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в административном здании на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание было выявлено в одном из помещений, которое находится на первом этаже здания на улице Кулакова. На месте задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые занимаются ликвидацией пожара.

Ранее пожар произошел в посольстве Израиля в Москве. По данным СМИ, в здании на Большой Ордынке на площади 5 квадратных метров горела оргтехника. Спустя время возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

До этого пожар произошел в многоквартирном доме на Сосновой улице в Ялте. Площадь возгорания составляла 560 квадратных метров. В доме частично обрушилась кровля.

Спустя время пламя удалось потушить. В ликвидации возгорания были задействованы примерно 50 человек и 17 единиц техники МЧС. После устранения последствий пожара в доме обнаружили тела трех человек.

