Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 14:25

Происшествия

Пожар произошел в административном здании на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар произошел в административном здании на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание было выявлено в одном из помещений, которое находится на первом этаже здания на улице Кулакова. На месте задействованы пожарно-спасательные подразделения, которые занимаются ликвидацией пожара.

Ранее пожар произошел в посольстве Израиля в Москве. По данным СМИ, в здании на Большой Ордынке на площади 5 квадратных метров горела оргтехника. Спустя время возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

До этого пожар произошел в многоквартирном доме на Сосновой улице в Ялте. Площадь возгорания составляла 560 квадратных метров. В доме частично обрушилась кровля.

Спустя время пламя удалось потушить. В ликвидации возгорания были задействованы примерно 50 человек и 17 единиц техники МЧС. После устранения последствий пожара в доме обнаружили тела трех человек.

Читайте также


происшествияпожаргород

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика