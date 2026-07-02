Судью Лазаревского суда Сочи заподозрили в получении взятки

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей с прошением о согласии для открытия производства против бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об уголовном деле по статье о получении взятки в особо крупном размере. Основанием стало расследование, проведенное следственным управлением СК по Краснодарскому краю.

Как выяснили правоохранители, 1 июля 2025 года Богданович, находясь на территории АЗС в Сочи, через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил первую часть взятки в размере 25 миллионов рублей при общей сумме в 50 миллионов от подсудимого Сафарбия Напсо.

Подкуп был дан с целью рассмотрения дела последнего в особом порядке и назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

В СК добавили, что уголовное дело против Зенина и Нестеренко, которым инкриминируется посредничество, уже находится на рассмотрении в суде. При этом дело в отношении Хребтенко выделено в отдельное производство.

Ранее Бастрыкин выступил с предложением о введении полной конфискации всего имущества для коррупционеров. По его словам, данная мера не только давно ожидается обществом, но и обеспечит значительные поступления в казну.

До этого глава СК РФ заявлял, что сотрудники ведомства неустанно работают над тем, чтобы избавить всех коррупционеров от наворованного. Он подчеркивал, что коррупционерами движет желание обогатиться любым путем, отсутствие совести, а также иллюзорная убежденность в собственной безнаказанности.