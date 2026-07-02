Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты во Внуково

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что меры были введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничения были введены днем 2 июля: авиагавань временно принимала и отправляла воздушные суда по согласованию с уполномоченными органами. Позже меры были отменены.

Через некоторое время аэропорт снова начал принимать самолеты по согласованию с уполномоченными органами. Меры были связаны с ограничениями на использование воздушного пространства в районе объекта.

