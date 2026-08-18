Владимир Кличко выразил соболезнования близким своей экс-невесты Хайден Панеттьери

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klitschko

Бывший украинский боксер Владимир Кличко в соцсетях выразил глубокие соболезнования близким бывшей невесты, американской актрисы Хайден Панеттьери в связи с ее смертью. Он поблагодарил всех за поддержку его семьи и попросил уважать их личное пространство, сообщает News.ru.

Кличко поделился снимком с Панеттьери и их общей дочерью Кайей. Он заявил, что актриса "слишком рано покинула этот мир". По его словам, хоть она и не была его партнером, но являлась важной частью его жизни и матерью Кайи.

"Она построила невероятную карьеру благодаря своему огромному таланту, но при этом столкнулась с темной стороной очень требовательной индустрии", – написал Кличко.

Панеттьери умерла 17 августа на 37-м году жизни. Ее отец Скип, комментируя утрату, отметил, что его дочь дарила любовь и радость всем, кто ее знал.

По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца. Друг актрисы позвонил в службу спасения и сообщил, что она находится дома без сознания, однако прибывшие врачи не смогли ее реанимировать.

С 2009 года Панеттьери встречалась с Кличко. В 2018-м пара рассталась, однако у них осталась дочь Кайя.