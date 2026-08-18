Спрос на отели в Санкт-Петербурге вырос на 53% из-за приезда Канье Уэста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Спрос на бронирование отелей и апартаментов в Санкт-Петербурге на даты концертов американского рэпера Канье Уэста вырос на 53% по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования.

По сравнению с датами за неделю до концерта рост составил 32%. Также вырос спрос на транспорт. По данным сервиса путешествий, заказы поездов в Санкт-Петербург на 9–11 октября увеличились в 41 раз, а поиск авиабилетов и отелей на эти даты – в 16 раз.

Средняя цена поезда в одну сторону на 9–11 октября сейчас составляет 6 241 рубль, из Москвы – 5 547 рублей. Авиабилет в среднем стоит 15 947 рублей, из Москвы – 4 253 рубля. Проживание в отеле обойдется в среднем в 3 709 рублей за ночь.

Концерты Уэста должны пройти в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Стоимость билетов составляет от 9 до 160 тысяч рублей, однако самые дешевые были раскуплены в течение часа. По словам музыкального продюсера Яны Рудковской, Уэст может посетить и Москву.

