Павильон "Умный город" на ВДНХ отметит свое 10-летие праздничной программой

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

В ближайшие выходные, 10 и 11 октября, павильон "Умный город" на ВДНХ приглашает на праздничную программу "10 лет #ВМесте". Она приурочена к юбилею проекта, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Анастасию Шарову.

По ее словам, за 10 лет выставку посетили более 1,3 миллиона человек. Сама экспозиция увеличилась более чем в полтора раза. К юбилею была подготовлена программа, которая показывает, как технологии становятся частью повседневной жизни.

В первый день, 10 октября, посетителям расскажут об устройстве роботов. Они смогут собрать гоночную машину-робота и увидеть мобильного робота-ровера. Здесь же ожидаются онлайн-викторина и мастер-классы, откроется арт-пространство с раскрасками и настольными играми.

Во второй день программы, 11 октября, гости смогут принять участие в онлайн-викторине, посетить спектакль "Фикси-шоу", а также сфотографироваться с героями и пообщаться с ними.

Ранее сообщалось, что 10 октября на ВДНХ состоится благотворительный забег "Вместе против инсульта". Все собранные в ходе мероприятия средства направят на юридическую и психологическую помощь людям, перенесшим инсульт, и их семьям. Участникам предложат на выбор три дистанции: от 1 до 5 километров. Маршруты подходят и новичкам, и опытным бегунам.

