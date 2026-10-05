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05 октября, 11:17

Спорт

Благотворительный забег "Вместе против инсульта" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

10 октября на ВДНХ состоится благотворительный забег "Вместе против инсульта", организованный фондом ОРБИ, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Все собранные в ходе мероприятия средства направят на юридическую и психологическую помощь людям, перенесшим инсульт, и их семьям.

Участникам предложат на выбор три дистанции: от 1 до 5 километров. Маршруты подходят и новичкам, и опытным бегунам. Людям, перенесшим инсульт и преодолевающим дистанцию в знак победы над болезнью, участие обойдется бесплатно.

На каждой дистанции наградят тройки лидеров среди мужчин и женщин. Также предусмотрен кубок для корпоративных команд.

Команда проекта "Город неравнодушных" также примет участие в забеге. Участники не только преодолеют свои дистанции, но и создадут творческую зону, где болельщики смогут нарисовать плакаты поддержки.

Ранее 13-й Московский марафон, состоявшийся в городе, собрал в три раза больше людей, чем годом раньше. Забег прошел 26–27 сентября. Трасса шла вдоль стен Кремля, по набережным Москвы-реки, Тверской улице, Садовому и Бульварному кольцу. В первый день прошли детские соревнования и забег на 10 километров, во второй – классическая марафонская дистанция 42,2 километра.

Самой многочисленной возрастной группой стали спортсмены и зрители 35–44 лет – 54% аудитории. Еще 20% пришлось на бегунов и болельщиков 45–54 лет, 19% – на 25–34 года. Мужчин было больше – 62%, но за год число женщин выросло в 3,4 раза, тогда как мужчин – в 3,2 раза.

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