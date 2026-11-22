22 ноября, 19:53Происшествия
Склад и магазин загорелись в приморской Находке на площади 2,3 тыс "квадратов"
Фото: MAX/"МЧС Приморского края"
Пожар начался в складском помещении в Находке Приморского края, а после распространился на здание магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Общая площадь возгорания объектов, расположенных на Находкинском проспекте, составила 2,3 тысячи квадратных метров. В министерстве уточнили, что из-за перехода огня на магазин кровля частично обрушилась.
К тушению привлечены 9 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе в Нижнем Новгороде произошло возгорание в игровой комнате. Огонь распространился на площади 1 квадратный метр. Пламя было ликвидировано до приезда спасателей. Из здания эвакуировали 500 человек, включая 100 детей.