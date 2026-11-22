Фото: MAX/"МЧС Кировской области"

Три легковых автомобиля столкнулись в поселке Кильмезь, в результате чего четыре человека получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Авария произошла днем 22 ноября. На дороге не разъехались Nissan Qashqai, Renault Duster и Lada Granta. Выбраться из поврежденной иномарки водителю и пассажиру помогли прибывшие спасатели. Их деблокировали из салона.

Бригада медиков доставила четырех человек в медучреждение на осмотр. Точное количество пострадавших в ведомстве продолжают выяснять. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей на Полевском тракте. Авария случилась из-за водителя Volkswagen Polo, который не справился с управлением и врезался в стоящий "Камаз", запустив цепную реакцию столкновений.

