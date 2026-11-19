Фото: MAX/"УМВД России по Ульяновской области"

В Карсунском районе Ульяновской области в результате аварии на автомобиле Lada Kalina погибла 16-летняя пассажирка, сообщили УМВД по региону в мессенджере МАХ.

ДТП произошло около 17:20 по московскому времени на дороге между селами Нагаево и Сухой Карсун. Машина, за рулем которой находилась девочка 2010 года рождения, съехала в кювет и перевернулась.

Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье. Она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Нязепетровске Челябинской области водитель автомобиля "ВАЗ-21101" сбил трех 17-летних пешеходов на нерегулируемом переходе. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Освидетельствование показало, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. При оформлении ДТП мужчина препятствовал работе сотрудников полиции и оказывал им сопротивление.

