19 ноября, 22:09Происшествия
В Ульяновской области 16-летняя девочка погибла в ДТП
Фото: MAX/"УМВД России по Ульяновской области"
В Карсунском районе Ульяновской области в результате аварии на автомобиле Lada Kalina погибла 16-летняя пассажирка, сообщили УМВД по региону в мессенджере МАХ.
ДТП произошло около 17:20 по московскому времени на дороге между селами Нагаево и Сухой Карсун. Машина, за рулем которой находилась девочка 2010 года рождения, съехала в кювет и перевернулась.
Погибшая находилась на переднем пассажирском сиденье. Она скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Ранее в Нязепетровске Челябинской области водитель автомобиля "ВАЗ-21101" сбил трех 17-летних пешеходов на нерегулируемом переходе. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Освидетельствование показало, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. При оформлении ДТП мужчина препятствовал работе сотрудников полиции и оказывал им сопротивление.