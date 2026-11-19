Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Длительное пребывание человека на Луне осложняют агрессивная лунная пыль и долгие ночи. Об этом заявил летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин на лекции в рамках Открытой недели науки БРИКС+ (Nauka 0+), которая проходит на базе совместного российско-китайского Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

По словам Мисуркина, пыль на Луне оказалась весьма абразивной. Она будет сильно изнашивать соединения скафандров, луноходов и любой техники. Космонавт назвал это очередным технологическим вызовом. Он отметил, что людям еще предстоит решить эту проблему.

Отдельное ограничение связано с длительностью лунной ночи. Она значительно превышает земную, поэтому солнечные батареи в таких условиях окажутся бесполезны. Мисуркин связал это с вопросом цели. По его словам, перед долгой миссией нужно понять, чем именно люди будут заниматься на Луне.

Ранее стало известно, что все девять приборов комплекса научной аппаратуры орбитальной станции "Луна-26" прошли необходимые автономные испытания. Станция будет искать на Луне воду, изучать ее недра и составит карту лунной поверхности.

