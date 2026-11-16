Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем человечество будет получать от Солнца практически всю энергию, необходимую для развития цивилизации. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, доля энергии, получаемой от Солнца, в конечном итоге приблизится к 100% всей используемой энергии. Он отметил, что эта математическая закономерность очевидна и не требует сложных расчетов.

Ранее Маск рассказал, что анонсированный им саморазвивающийся город на Луне также будет работать за счет солнечной энергии. Так он прокомментировал пост в Х, где пользователь с помощью ИИ собрал исследования и технические характеристики оборудования, связанные с планами предпринимателя.

По прогнозам Маска, на единственном естественном спутнике Земли компания ограничиваться не планирует. Через 5–7 лет SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе.