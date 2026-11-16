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Никто не пострадал в результате атаки украинских дронов на инфраструктуру Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

На фоне атаки движение по автомобильной части Крымского моста временно приостановлено. В настоящее время ведутся восстановительные работы, специалисты оценивают возможность запуска движения в реверсивном режиме.

Железнодорожное сообщение по мосту осуществляется в штатном режиме.

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост 16 ноября. Для устранения последствий удара задействованы оперативные службы, в Керчи развернули оперативный штаб.

Из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту поезда "Таврия", которые идут на полуостров, прибывают с опозданием. В "Гранд Сервис Экспресс" предупредили, что время задержки может быть скорректировано.

